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На краю пропасти. Предсказано падение рубля к концу недели

26 Февраля 2019 в 15:32
На краю пропасти. Предсказано падение рубля к концу недели

Российская валюта к завершению текущей недели может достигнуть отметки в 67 рублей за доллар США. Это случится в связи с окончанием налогового периода и снижением цен на нефть, а также из-за высказываний президента США Дональда Трампа об отсрочке повышения пошлин на импорт китайских товаров и встрече с лидером Китая для подписания торговой сделки. Такой прогноз дали аналитики в беседе с Ura.ru.

Эксперты отмечают, что текущее некоторое укрепление рубля осложняется действиями Центрального банка РФ, так как он закупает валюту для правительства. Сейчас нижняя граница коридора, в котором оказалась отечественная валюта, находится на уровне 65 рублей, а верхнюю определить затруднительно: от 67 рублей и выше.

Доллар и евро растут сегодня на Московской бирже; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики большинства валют. Центробанк повысил курсы доллара и евро на среду, 27 февраля. За 1 $ регулятор даёт 65, 62 (+36 копеек), за 1 € - 74, 49 (+40 копеек).

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