На Красной площади задержали американца, «рывшего тоннель в Латвию»

Гражданин США был задержан на Красной площади в Москве за странное поведение. Как сообщили СМИ, иностранца обнаружили полицейские 3 марта. 42-летний американец убеждал окружающих, что «роет тоннели в Латвию».

«Медики предварительно диагностировали шизотипическое расстройство, но госпитализировать не стали», — пишет «МК».

Информация была передана в посольство США в Москве. Теперь лечением американца займутся дипломаты.

Интересно, что днем ранее на том же месте на Красной площади был задержан еще один мужчина, который рассказывал прохожим, что «некие голоса ведут его за золотом», пишет Газета.ру