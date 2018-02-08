На конкурсе «Лидеры России» состоится «День наставника»

На конкурсе «Лидеры России», сегодня, 8 февраля пройдут первые оценочные мероприятия для финалистов. Участие в них примут руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы, топ-менеджеры ведущих государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций – всего 39 наставников конкурса. Они будут наблюдать за работой финалистов, а также оценивать их потенциал при выполнении заданий.

Отметим, финальный этап конкурса «Лидеры России» будет проходить до 11 февраля. В течение трёх предстоящих дней финалисты примут участие в интенсивном нетворкинге, во встречах с экспертами и деловых играх. Там участники смогут проявить свои профессиональные и личностные качества, а также наладить обратную связь с наставниками проекта.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента России, его оператором является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Его цель заключается в том, чтобы не только выявить сильных управленцев, но и дать им возможность реализоваться свои карьерные устремления.