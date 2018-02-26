На конкурс ОНФ «День выборов» прислали более 6,5 тысячи плакатов

Участники конкурса «День выборов», который проводит Общероссийский народный фронт (ОНФ), прислали на него более 6,5 тысячи плакатов. Прием заявок на конкурс завершен, сообщает ТАСС.

Как рассказала координатор конкурса и член жюри Любовь Солдаткина, самому юному участнику исполнилось четыре года, самому пожилому - 82.

«Отобраны 50 лучших работ - это 26 плакатов в номинации "Школьники", 11 - "Любители" и 13 - "Профессионалы". Дополнительно была учреждена номинация "Уличный формат", в которой отобрано 20 лауреатов. Плакаты из этой номинации появятся во всех регионах страны», - добавила она.

По словам Солдаткиной, победители конкурса будут объявлены 5 марта на открытии выставки плакатов в Музее современной истории России.