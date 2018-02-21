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На компенсацию взносов за капремонт регионы получат около 1 млрд рублей

21 Февраля 2018 в 15:37
На компенсацию взносов за капремонт регионы получат около 1 млрд рублей
Фото: delovoysaratov.ru

Взносы за капитальный ремонт частично компенсируют жителям 81 субъекта России. Как заявил глава Минстроя Михаил Мень, субсидии в размере более 994 млн рублей предназначены определенным категориям граждан.

Речь идет о пожилых людях в возрасте старше 70 и 80 лет, которые живут одни или в семье с неработающими гражданами пенсионного возраста. Компенсация предусмотрена в размере 50 процентов или 100 процентов.

Как пояснил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на Финансовом форуме по недвижимости в Москве, соглашения заключены с 81 субъектом страны. Чукотский АО, Республика Татарстан, Кемеровская область и Республика Калмыкия не участвуют в программе.

 

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