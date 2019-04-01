На Колыме наградили пожарных, сделавших котам искусственное дыхание

На Колыме наградили пожарных, которые спасли двух котов. Как пишет РИА Новости, благодарственные письма губернатора Магаданской области Сергея Носова получили сотрудники пожарной части № 20.

Как отмечает источник, на минувшей неделе они участвовали в тушении пожара и спасли двух котов. Домашние питомцы надышались дыма и были без сознания. Спасателям удалось вернуть их к жизни при помощи массажа сердца и искусственного дыхания. Кадры происходящего попали в сеть и вызвали восхищение у пользователей.

Между тем, ранее сообщалось, что Россия заняла первую строчку в рейтинге стран, жителей которых можно отнести к поклонникам кошек. Об этом сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.

Эксперты исследовательского центра Dalia выяснили, что в 2017 году 59% россиян имели как минимум одного представителя семейства кошачьих у себя дома. Одним котом или одной кошкой могли похвастаться 41% из опрошенных россиян, двумя – 10%, а три или более питомцев ждали дома 8% респондентов из России.

На втором месте рейтинга оказалась Украина, с 49% владельцев котов. Тройку лидеров замкнули Соединенные Штаты Америки.