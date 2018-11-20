Вторник
20 ноября
USD 66.01
EUR 75.32
Горячие новости

На кольцевой линии московского метро произошел сбой

20 Ноября 2018 в 21:53
На кольцевой линии московского метро произошел сбой

На кольцевой линии Московского метрополитена вечером 20 ноября произошел сбой, передает «Интерфакс».

Поезда, направляющиеся от метростанции «Белорусская» в сторону «Новослободской», стоят на станциях по 5-7 минут. Машинист по громкой связи объявляет, что поезда по техническим причинам следуют с увеличенными интервалами.

Ранее НСН сообщала, что сбой в графике произошёл вечером на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Поезда следовали с увеличенным интервалом. Причиной сбоя стали некие технические проблемы. Позднее появилось сообщение, что нарушение графика удалось преодолеть, движение на оранжевой ветке метро восстановлено в штатном режиме.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.