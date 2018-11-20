На кольцевой линии московского метро произошел сбой

На кольцевой линии Московского метрополитена вечером 20 ноября произошел сбой, передает «Интерфакс».

Поезда, направляющиеся от метростанции «Белорусская» в сторону «Новослободской», стоят на станциях по 5-7 минут. Машинист по громкой связи объявляет, что поезда по техническим причинам следуют с увеличенными интервалами.

Ранее НСН сообщала, что сбой в графике произошёл вечером на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Поезда следовали с увеличенным интервалом. Причиной сбоя стали некие технические проблемы. Позднее появилось сообщение, что нарушение графика удалось преодолеть, движение на оранжевой ветке метро восстановлено в штатном режиме.