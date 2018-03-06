На киносеансы «18+» будут пускать только по паспортам

Кассиры и контролеры российских кинотеатров и театров должны будут проверять паспорта у зрителей. Соответствующие поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью» были одобрены правительственной комиссией, пишут «Известия».

норма будет действовать только для спектаклей и сеансов с маркировкой 18+. Проверить документ и уточнить возраст зрителя смогут как кассиры, так и контролеры-билетеры. Если на афише не стоит возрастных ограничений, то покупать билеты, можно будет, не предъявляя удостоверение личности.

Другая одобренная норма запрещает показ перед детскими сеансами трейлеров фильмов с маркировкой 18+. А также, если в анонсах есть сцены насилия, курения, употребления наркотиков и нецензурная брань, пишут Дни.ру.

Есть в поправках и некоторые послабления. Кинотеатры с репертуаром для взрослых могут находиться в 50 метрах от детских организацией. Раньше это расстояние должно было составлять не менее 100 метров.