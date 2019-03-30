На KEF’2019 подвели итоги второго дня форума

Второй день Красноярского экономического форума открыла пленарная сессия, тема которой «Пространство как конкурентное преимущество. Инвестиционный потенциал и инфраструктура».

В рамках заседания свой доклад представил профессор кафедры экономики Колумбийского университета, автор индекса глобальной конкурентоспособности Хавьер Сала-и-Мартин. Он рассказал о факторах, которые влияют на рост производительности национальных экономик. Спикер подчеркнул, что России необходимо развивать культуру предпринимательства.

По мнению Хавьер Сала-и-Мартин, Четвертая промышленная революция напрямую связана с высокой степенью неопределенности глобальных экономических процессов. Поэтому правительства должны проявить гибкость и активно поддерживать кооперацию бизнеса с образовательными институтами.

Красноярский экономический форум проходит 28-30 марта в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» в Красноярске. В этом году участие в мероприятие принимают более 6000 человек и 300 спикеров. В рамках KEF’2019 запланировано порядка 100 деловых мероприятий. Организаторами KEF'2019 выступили Правительство России, а также Правительство Красноярского края.