На Каспии будет создан экономический форум

Страны Каспийского побережья создадут собственный «Каспийский экономический форум». Об этом рассказал в воскресенье, в Казахстане президент РФ Владимир Путин.

12 августа в Актау проходит встреча лидеров «Каспийской пятерки» - России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Предполагается, что по итогам саммита страны подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал подписание «исторического документа» в рамках проходящего в Актау саммита, пишет Газета.ру