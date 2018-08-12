Воскресенье
12 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

На Каспии будет создан экономический форум

12 Августа 2018 в 13:03
На Каспии будет создан экономический форум

Страны Каспийского побережья создадут собственный «Каспийский экономический форум». Об этом рассказал в воскресенье, в Казахстане президент РФ Владимир Путин.

12 августа в Актау проходит встреча лидеров «Каспийской пятерки» - России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Предполагается, что по итогам саммита страны подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал подписание «исторического документа» в рамках проходящего в Актау саммита, пишет Газета.ру

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.