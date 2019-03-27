Среда
27 марта
USD 64.17
EUR 72.58
Горячие новости

На кандидата в президенты Украины Бойко могут завести уголовное дело

27 Марта 2019 в 14:31
На кандидата в президенты Украины Бойко могут завести уголовное дело
Описание фото:Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко может попасть под суд за поездку в Москву и встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает Утро.ру.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании украинского кабинета министров заявил, что на политика будет заведено уголовное дело из-за незаконного пересечения границы. По его словам, уже сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы.

Уточняется, что Юрий Бойко вместе с Виктором Медведчуком приехали в Москву на переговоры с премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером 22 марта. Целью визита было вопроса о транзите российского газа, сообщает Ura.ru .

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.