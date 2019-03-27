На кандидата в президенты Украины Бойко могут завести уголовное дело

Описание фото:Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко может попасть под суд за поездку в Москву и встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает Утро.ру.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании украинского кабинета министров заявил, что на политика будет заведено уголовное дело из-за незаконного пересечения границы. По его словам, уже сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы.

Уточняется, что Юрий Бойко вместе с Виктором Медведчуком приехали в Москву на переговоры с премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером 22 марта. Целью визита было вопроса о транзите российского газа, сообщает Ura.ru .