На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровне моря, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана, передает RT.

Во время выброса со склона вулкана сошла раскалённая лавина.

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, пеплопадов в населённых пунктах региона не зафиксировано.

Ключевская Сопка (Ключевской вулкан) — действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. Является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке. Возраст вулкана приблизительно 7000 лет.

Высота его меняется от 4750 до 4850 м и больше над уровнем моря. С момента последнего извержения (15 августа 2013 года) его высота составляет 4835 м. Ключевская Сопка — высочайшая вершина России за пределами Кавказа.