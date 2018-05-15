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На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

15 Мая 2018 в 01:11
На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровне моря, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана, передает RT.

Во время выброса со склона вулкана сошла раскалённая лавина.

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, пеплопадов в населённых пунктах региона не зафиксировано.

Ключевская Сопка (Ключевской вулкан) — действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. Является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке. Возраст вулкана приблизительно 7000 лет.

Высота его меняется от 4750 до 4850 м и больше над уровнем моря. С момента последнего извержения (15 августа 2013 года) его высота составляет 4835 м. Ключевская Сопка — высочайшая вершина России за пределами Кавказа.

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