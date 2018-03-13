На Камчатке построят десять сейсмоустойчивых домов

В Камчатском крае запланировано строительство десяти сейсмоустойчивых многоквартирных домов в рамках государственной программы обеспечения доступным жильем и коммунальными услугами, сообщил в рамках рабочего визита в Петропавловск-Камчатский глава Минстроя Михаил Мень.

По словам министра, в рамках заключённого соглашения между Минстроем России и Правительством Камчатского края, четыре девятиэтажных дома планируется построить в городе Петропавловске-Камчатском, пять жилых домов в Приморском районе города Вилючинска и один дом в микрорайоне «Северо-Западный» в городе Елизово.

Помимо этого, в рамках федеральной программы в Сахалинской области планируется начать сейсмоусиление средней образовательной школы в городе Поронайск на 408 ученических мест. Объём федеральной субсидии на реализацию составит 1,408 миллиона рублей.

Напомним, что с 1 января 2018 года Федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» досрочно прекратила свое действие. Однако ее мероприятия продолжают реализовываться в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением №1710 Правительства РФ.

Михаил Мень отметил, что в рамках этой госпрограммы предусмотрена компенсация отдельным категориям граждан на оплату взноса на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. С субъектами РФ Дальневосточного федерального округа уже заключены соглашения о предоставлении на эти цели субсидии из федерального бюджета.