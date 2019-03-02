На Камчатке ожидают шторм

Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки, сообщает «Интерфакс».

«3 марта утром в северо-западной части Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Вечером 3 марта и ночью 4 марта опасное волнение распространится в центральную и северную часть Берингова моря», - говорится в сообщении Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах.



Шторм сохранится до конца ночи вторника 5 марта.

Ранее сообщалось, что снежный циклон приближается со стороны Тихого океана к северным районам Камчатки. Так, в Алеутском муниципальном районе прогнозируется снег (от умеренного до сильного), ветер усилится до 25-30 метров в секунду.

В Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском и Пенжинском муниципальных районах ожидаются небольшие осадки в виде снега. Порывы ветра будут достигать 22 метра в секунду.

Кроме того, для камчатских вулканов Шивелуч, Безымянный и Карымский установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой авиационный код. Это означает, что частицы пепла из этих вулканов могут попасть в механизмы самолетов и вертолетов, летающих по местным авиалиниям.