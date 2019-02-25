На границе Венесуэлы и Колумбии начались столкновения

Оппозиционеры, противники действующего президента Николаса Мадуро, начали забрасывать кордоны военнослужащих бутылками с зажигательной смесью и камнями на мосту Симона Боливара на границе с Колумбией, передает РИА «Новости».

Силовики в ответ применили снаряды со слезоточивым газом и подготовили водомет на случай попытки прорыва на территорию Венесуэлы. Столкновения продолжаются.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро.

Венесуэла переживает острую фазу политического кризиса. Ранее НСН сообщала, что исход венесуэльцев, обусловленный экономическим и политическим кризисами на родине, с 2015 года достиг отметки в три миллиона человек. Эмиграция резко возросла за последние шесть месяцев. Основной поток людей принимают Колумбия и Перу.