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На границе с Колумбией развернуты войска Венесуэлы

23 Февраля 2019 в 15:29
На границе с Колумбией развернуты войска Венесуэлы
Военные Венесуэлы. Фото: REUTERS / Miraflores Palace

Венесуэла на границе с колубией развернула свои войска. Приказ об этом из командования получили вооруженные силы страны, сообщает РИА Новости.

Также сегодня стало известно о том, что власти Венесуэлы закрыли три мостовых перехода на границе с Колумбией. Об этом в своём микроблоге в Twitter сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Речь шла о мостах Франсиско де Паула Сантандер, Уньон и Симон Боливар.

Накануне, 22 февраля, самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо выехал в Колумбию, проигнорировав запрет властей своей страны на отъезд. 

Ранее эксперты в интервью НСН рассказали о перспективах Хуана Гуайдо заручится поддержкой военных и пошатнуть власть Николаса Мадуро.


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