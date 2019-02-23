На границе с Колумбией развернуты войска Венесуэлы

Военные Венесуэлы. Фото: REUTERS / Miraflores Palace

Венесуэла на границе с колубией развернула свои войска. Приказ об этом из командования получили вооруженные силы страны, сообщает РИА Новости.

Также сегодня стало известно о том, что власти Венесуэлы закрыли три мостовых перехода на границе с Колумбией. Об этом в своём микроблоге в Twitter сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Речь шла о мостах Франсиско де Паула Сантандер, Уньон и Симон Боливар.

Накануне, 22 февраля, самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо выехал в Колумбию, проигнорировав запрет властей своей страны на отъезд.

Ранее эксперты в интервью НСН рассказали о перспективах Хуана Гуайдо заручится поддержкой военных и пошатнуть власть Николаса Мадуро.