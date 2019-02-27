На грани скандала. Медведева едет на ЧМ, Туктамышева в запасе

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав на чемпионат мира, который пройдёт в японском городе Сайтама. В женских одиночных соревнованиях выступят Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. В качестве запасных на турнир поедут Станислава Константинова и Елизавета Туктамышева, передает RT.
Уточняется, что за включение Медведевой в основу сборной отдали голоса 19 членов ФФККР, Туктамышеву поддержали 7. Остальной состав российской национальной команды не изменился.
Решение о коррекции состава женской сборной на ЧМ было принято по итогам финала Кубка России. Туктамышева там заняла второе место, уступив Медведевой.
Как передает Ura.ru, Елизавета Туктамышева очень бурно отреагировала на решение ФФККР. «Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы ее убили», — написала 22-летняя фигуристка в своём Твиттере, пообещав ещё вернуться.
Между тем, как отмечают Дни.ру, другая участница сборной, олимпийская чемпионка Алина Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой.