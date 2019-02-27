На грани скандала. Медведева едет на ЧМ, Туктамышева в запасе

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав на чемпионат мира, который пройдёт в японском городе Сайтама. В женских одиночных соревнованиях выступят Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. В качестве запасных на турнир поедут Станислава Константинова и Елизавета Туктамышева, передает RT .

Уточняется, что за включение Медведевой в основу сборной отдали голоса 19 членов ФФККР, Туктамышеву поддержали 7. Остальной состав российской национальной команды не изменился.

Решение о коррекции состава женской сборной на ЧМ было принято по итогам финала Кубка России. Туктамышева там заняла второе место, уступив Медведевой.

Как передает Ura.ru , Елизавета Туктамышева очень бурно отреагировала на решение ФФККР. «Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы ее убили», — написала 22-летняя фигуристка в своём Твиттере, пообещав ещё вернуться.

Между тем, как отмечают Дни.ру , другая участница сборной, олимпийская чемпионка Алина Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой.