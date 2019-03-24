На главу МИД Финляндии совершили нападение

Мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии, члена партии «Синее будущее» Тимо Сойни во время встречи с избирателями. Инцидент произошел в городе Вантаа в воскресенье, 24 марта. Провокатор попытался прорваться к дипломату, но был остановлен сотрудниками охраны. После случившегося Сойни продолжил общение с местными жителями.

Ранее сообщалось, что Финляндию признали самой счастливой страной мира. В честь международного дня счастья, который отмечается 20 марта, эксперты ООН назвали самые счастливые страны мира. На первом месте оказалась Финляндия. В тройку лидеров также вошли Норвегия и Дания. В топ-10 самых счастливых стран также оказались Исландия, Швейцария, Голландия, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Россия в этом рейтинге находится на 59 месте.