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На Гаити жители выступают против США и просят Россию помочь

17 Февраля 2019 в 11:15
На Гаити жители выступают против США и просят Россию помочь
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

В столичном Порт-о-Пренсе жители протестуют против президента Гаити Жовенеля Моиза, обвиняя его в растрате бюджета и союзе с США. Митингующие призывают Россию помочь их стране разрешить кризис.

В ходе акций протеста на улицах Порт-о-Пренса активисты сожгли флаг Соединенных Штатов, сообщает издание Le Journal de Montreal.

Журналисты отмечают, что население Гаити обвиняет Моиза в том, что власти не могут обеспечить жителей жизненно необходимыми продуктами. В ходе митингов раздавались лозунги «Долой американцев! Да здравствует Путин!».

Напомним, в прошлом году на президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено покушение. Во время церемонии возложения цветов к мемориалу в городе Пон-Руж неизвестные открыли по нему стрельбу. В результате пострадали два охранника Моиза, сам президент был доставлен в безопасное место, напоминают Известия.

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