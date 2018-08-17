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На «фиолетовой» ветке столичной подземки произошёл сбой

17 Августа 2018 в 10:55
На «фиолетовой» ветке столичной подземки произошёл сбой

В движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошёл сбой. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки. Отмечается, что они следуют с увеличенными интервалами в строну центра.

Подчёркивается, что график движения составов был изменён по техническим причинам.

Как напоминает Газета.ру, ранее сбой произошёл на «зеленой» ветке метро. Из-за неисправности контактного рельса на станции «Автозаводская» движение поездов было временно приостановлено от станции «Новокузнецкая» до станции «Орехово».

 

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