На «фиолетовой» ветке столичной подземки произошёл сбой

В движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошёл сбой. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки. Отмечается, что они следуют с увеличенными интервалами в строну центра.

Подчёркивается, что график движения составов был изменён по техническим причинам.

Как напоминает Газета.ру, ранее сбой произошёл на «зеленой» ветке метро. Из-за неисправности контактного рельса на станции «Автозаводская» движение поездов было временно приостановлено от станции «Новокузнецкая» до станции «Орехово».