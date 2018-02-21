На февральские праздники в Подмосковье придут сильные морозы

Температура воздуха в Подмосковье в период с 23 по 28 февраля может опустить до -28 °С. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. Спасатели призвали не покидать дом без сильной необходимости и смазывать кожу рук и лица защитным кремом, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

В Пресс-службе МЧС Подмосковья также рассказали, как правильно вести себя, оказавшись на улице. Сотрудники подчеркнули, что в этом случае нужно постоянно двигаться и медленно дышать (делать это лучше носом). В случае потери чувствительности конечностей спасатели призвали не растирать их снегом и отказаться от отогревания их в горячей воде.

В то же время Гидрометцентр из-за аномальных морозов объявил «оранжевый уровень опасности» в регионе, сообщает RT.