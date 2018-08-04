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На «НАШЕСТВИИ-2018» начались выступления на сцене «Высоцкий»

4 Августа 2018 в 10:44
На «НАШЕСТВИИ-2018» начались выступления на сцене «Высоцкий»

На фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» начались выступления на сцене «Высоцкий». Своё творчество представляют полуфиналисты Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Он был объявлен в год 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого Благотворительным Фондом под руководством Никиты Высоцкого при поддержке радиостанции «НАШЕ Радио».

Отборочные туры прошли во всех федеральных округах. Жюри отобрало 50 лучших исполнителей. Теперь они пройдут проверку на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» в Большом Завидове Тверской области 4 и 5 августа. Публика оценит их талант, харизму и мастерство. Путем зрительского голосования и мнения жюри будут выбраны 10 финалистов – они получат уникальные возможности для развития творчества.

Сцена «Высоцкий» на «НАШЕСТВИИ-2018». Прямая трансляция

Каждый из десяти сможет записать песню в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы «Vintage Records». Композиция попадёт в ротацию «НАШЕго Радио». Все финалисты примут участие в гала-концерте «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» осенью 2018 в столице России.

В рамках фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018» на сцене «Высоцкий» состоится много других интересных активностей – от выступлений профессиональных музыкантов до представлений театральных коллективов.

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