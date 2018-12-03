На этой неделе Москву накроют ледяные дожди

В предстоящую среду Москву накроют ледяные дожди. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Синоптики подчёркивают, что в российской столице на этой неделе также прогнозируется потепление. Ближе к среде столбики термометра могут дотянуться до отметки в ноль градусов.

А вот холодать в мегаполисе начнёт уже в четверг. Днём метеорологи обещают около трёх градусов мороза. Ближе к выходным в столичном регионе температура воздуха понизится до минус шести. В тёмное время суток синоптики прогнозируют порядка десяти градусов ниже ноля.

Между тем, Ura.ru отмечает, что в первый месяц календарной зимы на большей части европейской территории России температура будет близка к норме, также как и количество выпавших осадков.Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.



