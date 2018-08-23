На Донбассе объявлено очередное перемирие

Члены Трехсторонней контактной группы на прошедшем в Минске заседании достигли договоренности о введении очередного режима прекращения огня в Донбассе, сообщила в «Фейсбуке» пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. Оно вступит в силу 29 августа и будет носить бессрочный характер, передает «Синьхуа».

Перемирие будет объявлено в связи с началом нового учебного года

Весной 2014 года в ходе волнений на юго-востоке Украины на части территорий Донецкой и Луганской областей были провозглашены не получившие международного признания Донецкая и Луганская Народные Республики. В ходе развернувшихся весной-летом 2014 года боевых действий значительно пострадала промышленность. Регион покинуло более полутора миллиона внутренних переселенцев и беженцев. Для поддержки жителей Донбасса отправлялись грузы с гуманитарной помощью.