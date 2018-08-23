Четверг
23 августа
USD 67.62
EUR 78.2
Горячие новости

На Донбассе объявлено очередное перемирие

23 Августа 2018 в 00:14
На Донбассе объявлено очередное перемирие

Члены Трехсторонней контактной группы на прошедшем в Минске заседании достигли договоренности о введении очередного режима прекращения огня в Донбассе, сообщила в «Фейсбуке» пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. Оно вступит в силу 29 августа и будет носить бессрочный характер, передает «Синьхуа».

Перемирие будет объявлено в связи с началом нового учебного года

Весной 2014 года в ходе волнений на юго-востоке Украины на части территорий Донецкой и Луганской областей были провозглашены не получившие международного признания Донецкая и Луганская Народные Республики. В ходе развернувшихся весной-летом 2014 года боевых действий значительно пострадала промышленность. Регион покинуло более полутора миллиона внутренних переселенцев и беженцев. Для поддержки жителей Донбасса отправлялись грузы с гуманитарной помощью.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.