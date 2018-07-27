На Дальнем Востоке построят атомный ледокол «Лидер»

На судостроительном комплексе «Звезда» на южном побережье Приморского края построят атомный ледокол «Лидер». Как рассказал замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев, он станет единственным в России производителем средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов.

Новые атомоходы «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Ожидается, что работы по его строительству начнутся через два года, чтобы к 2027-ому его уже спустили на воду.

Гезета.ру цитирует вице-премьера кабмина Юрия Борисова, который считает, что снижение курса рубля сделало российские судоверфи более конкурентоспособными.