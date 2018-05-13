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На ЧМ-2022 организуют зоны для «трезвых» болельщиков

13 Мая 2018 в 14:27
На ЧМ-2022 организуют зоны для «трезвых» болельщиков

В официальных фан-зонах на ЧМ-2022 по футболу организуют территории для болельщиков, не употребляющих алкоголь. Об этом сообщил журналистам представитель оргкомитета Халид Аль-Нама.

По его словам, фан-зоны будут разделены на два типа: одна половина будет предназначена для «трезвых» фанатов, на территории второй будет продаваться алкоголь и его можно будет «свободно употреблять».

«Мы уважаем религию и традиции других стран и хотим, чтобы наши традиции также уважали и приняли во внимание, поэтому мы пошли на такой шаг. Также алкоголь можно будет приобрести в отелях и барах», - заявил Аль-Нама журналистам.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре. В этой стране очень строгое законодательство в плане употребления алкоголя. Так, вынос алкоголя на улицу из отеля или ресторана и распитие его в общественных местах, вождение автомобиля в нетрезвом виде и перевозка алкоголя преследуются законом и наказываются вплоть до тюремного заключения, пишет ТАСС.

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