Четверг
25 января
USD 56.39
EUR 69.45
Горячие новости

На часах Судного дня до конца света осталось две минуты

25 Января 2018 в 19:26
На часах Судного дня до конца света осталось две минуты

Стрелки часов Судного дня были переведены на 30 секунд вперёд. Теперь они показывают 23 часа 58 минут, сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientist.

Это означает, что до ядерного конца света осталось всего две минуты.

Решение о переводе стрелок было принято в результате роста напряженности между КНДР и США.

«Ни союзники, ни противники не могут точно предсказать действия США или понять, когда заявления США реальны, а когда они являются просто риторикой», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что веру в существующую мировую безопасность подрывает международная дипломатия, которая в последнее время вызывает «сюрреалистическое чувство нереальности».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.