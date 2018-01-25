На часах Судного дня до конца света осталось две минуты

Стрелки часов Судного дня были переведены на 30 секунд вперёд. Теперь они показывают 23 часа 58 минут, сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientist.



Это означает, что до ядерного конца света осталось всего две минуты.

Решение о переводе стрелок было принято в результате роста напряженности между КНДР и США.

«Ни союзники, ни противники не могут точно предсказать действия США или понять, когда заявления США реальны, а когда они являются просто риторикой», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что веру в существующую мировую безопасность подрывает международная дипломатия, которая в последнее время вызывает «сюрреалистическое чувство нереальности».