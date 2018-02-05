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На церемонии открытия Игр-2018 появятся менее половины заявленных россиян

5 Февраля 2018 в 19:51
На церемонии открытия Игр-2018 появятся менее половины заявленных россиян

В Олимпийским комитете России (ОКР) озвучили примерное число атлетов, которые примут участие в церемонии открытия Игр в Пхенчхане. Как сообщает ТАСС, в ОКР подчеркнули, что из-за того, что некоторые российские спортсмены приступят к борьбе за награды уже на следующий день после открытия Олимпийских Игр, а многие их наших олимпийцев еще не прибыли в Южную Корею, от делегации из России в церемонии примут участие не более 75 человек.

В это число, среди прочих, войдут игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, и прыгуны с трамплина.

Напомним, на прошлой неделе спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании результатов Игр-2014 в Сочи. Тем не менее, несмотря на это, МОК отказался пригласить 15 представителей России на соревнования в Пхенчхан.

Олимпийские Игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.

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