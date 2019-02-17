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На британском соборе в Солсбери повесили российский флаг

17 Февраля 2019 в 17:17
На британском соборе в Солсбери повесили российский флаг
Фото: Twitter

На соборе Девы Марии в британском городе Солсбери неизвестные повесили российский флаг.

Триколор могли разместить, забравшись по строительным лесам ночью.

Депутата британского парламента Джон Глена, сообщил, что флаг уже снят.

«К счастью, его уже сняли - какая глупая выходка, высмеивающая серьёзные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году», - высказался парламентарий в Twitter.

Напомним, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти считают причастными к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии,в сентябре 2018 года дали интервью о своей поездке в Англию, куда ездили весной. Они рассказали, что хотели в туристическом Солсбери побывать в местном соборе.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов заявил НСН, что версия британской стороны в громком деле отравления бывшего сотрудника ГРУ несостоятельна.

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