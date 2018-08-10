На бразильском заводе прогремел мощный взрыв

Около 30 человек получили ранения в результате сильного взрыва на заводе в городе Ипатинга, передает РИА «Новости».

Как уточняется, на предприятии взорвались емкости для хранения газа.

Раненые госпитализированы. Эвакуированы близлежащие к заводу дома и школы, а также работники завода.

Ипатинга — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси и центр городской агломерации Вали-ду-Асу. Входит в экономико-статистический микрорегион Ипатинга. Город основан 29 апреля 1964 года.