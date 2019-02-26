Вторник
26 февраля
USD 65.26
EUR 74.09
Горячие новости

На базе столичной ГКБ №67 строится уникальный перинатальный центр

26 Февраля 2019 в 16:01
На базе столичной ГКБ №67 строится уникальный перинатальный центр

Перинатальный центр при городской клинической больнице №67 им. Л.Ворохобова в Москве будет открыт в 2019 году. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по строительству центра.

По словам Собянина, данный перинатальный центр будет самым крупным в мегаполисе и одним из самых масштабных в Российской Федерации. Градоначальник особ отметил его специализацию по патологиям сердечно-сосудистых заболеваний у матерей и новорожденных. Кроме того, в центре медики смогут повысить свою квалификацию в области материнства и детства.

Как подчеркнул Сергей Собяинин, открытие центра позволит кардинальным образом изменить положение дело в системе родовспоможения Москвы, отмечает  АГН «Москва». Сегодня перинатальный центра готов на две трети.

Здание роддома было возведено в 50-х годах XX века при ГКБ №67 на улица Саляма Адиля в районе Хорошёво-Мнёвники. С тех пор оно ни разу капитально не ремонтировалось и обветшало. В связи с этим было решено снести его и построить на этом месте современный Перинатальный центр.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.