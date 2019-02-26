На базе столичной ГКБ №67 строится уникальный перинатальный центр

Перинатальный центр при городской клинической больнице №67 им. Л.Ворохобова в Москве будет открыт в 2019 году. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по строительству центра.

По словам Собянина, данный перинатальный центр будет самым крупным в мегаполисе и одним из самых масштабных в Российской Федерации. Градоначальник особ отметил его специализацию по патологиям сердечно-сосудистых заболеваний у матерей и новорожденных. Кроме того, в центре медики смогут повысить свою квалификацию в области материнства и детства.

Как подчеркнул Сергей Собяинин, открытие центра позволит кардинальным образом изменить положение дело в системе родовспоможения Москвы, отмечает АГН «Москва» . Сегодня перинатальный центра готов на две трети.

Здание роддома было возведено в 50-х годах XX века при ГКБ №67 на улица Саляма Адиля в районе Хорошёво-Мнёвники. С тех пор оно ни разу капитально не ремонтировалось и обветшало. В связи с этим было решено снести его и построить на этом месте современный Перинатальный центр.