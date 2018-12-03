На Байконуре состоялся первый после аварии пилотируемый пуск «Союза»

Первый после аварии «Союза-ФГ» старт пилотируемого корабля состоялся на Байконуре. Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные Роскоосмоса, экипаж новой экспедиции отправится на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле «Союз МС-11». Отмечается, что стыковка аппарата с орбитальной станцией должна произойти сегодня, в 20:36 по Москве.

Как пишет RT, на МКС отправились космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их полёт должен продлиться 194 дня.

Отметим, за стартом ракеты наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководитель департамента пилотируемых полетов NASA Уильям Герстенмайер, а также генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

Напомним, ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что авария ракеты «Союз-ФГ» 11 октября произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты, отмечает РИА Новости. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось спастись с помощью спускаемой капсулы.

Добавим, в Роскосмосе озвучили сроки отправки российских космонавтов на Луну. Как отмечает Ura.ru, на конференции, посвященной 20-летию Международной космической станции (МКС), генеральный конструктор российских пилотируемых комплексов Евгений Микрин заявил, что высадка отечественных космонавтов на Луну может состояться после 2030 года, подчёркивает RT.











