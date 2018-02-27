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На Байкале установлен очередной рекорд человеческих возможностей

27 Февраля 2018 в 08:11
На Байкале установлен очередной рекорд человеческих возможностей

На Байкале установлен очередной рекорд человеческих возможностей. Инструктор Иркутской областной федерации подводной охоты и фридайвинга Дмитрий Соколов проплыл 100 м подо льдом озера с задержкой дыхания. Дистанцию он преодолел за 97 секунд на глубине два с половиной метра. Рекордсменка России и Европы по марафону в ледяной воде Наталья Серая в эфире НСН призналась, что тренируются для таких рекордов годами.

«Люди своих возможностей не могут знать, пока не попробуют. По технике безопасности – это очень опасно, на грани жизни и смерти. Погружение на такую глубину имеет свою нюансы и технику», - пояснила Серая.

Добавим, от начала до конца дистанции был натянут трос, за который крепился страховочный поводок спортсмена. Под водой Дмитрия сопровождали два товарища из федерации и два водолаза из МЧС. Над водой дежурил врач.

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