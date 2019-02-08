На Бали туристку осудили на полгода тюрьмы за пощечину офицеру

Британская туристка, которая ударила сотрудника иммиграционной службы в международном аэропорте Нгурах-рай на острове Бали, приговорена к 6 месяцам тюремного заключения, сообщает РИА «Новости».

На паспортном контроле офицеры заметили, что действие ее визы уже давно закончилось, и 160 дней она фактически находилась в стране нелегально. Ей сообщили, что она должна заплатить штраф в размере $25 за каждый просроченный день, в общей сложности около $4 000. Туристка стала кричать на офицера, хлестать его по лицу и отнимать свой паспорт. Нарушительница была задержана.

Британская туристка не признала себя виновной и заявила, что видео было отредактировано.

Суд признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам заключения.

