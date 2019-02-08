Суббота
09 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

На Бали туристку осудили на полгода тюрьмы за пощечину офицеру

8 Февраля 2019 в 22:26
На Бали туристку осудили на полгода тюрьмы за пощечину офицеру

Британская туристка, которая ударила сотрудника иммиграционной службы в международном аэропорте Нгурах-рай на острове Бали, приговорена к 6 месяцам тюремного заключения, сообщает РИА «Новости».

На паспортном контроле офицеры заметили, что действие ее визы уже давно закончилось, и 160 дней она фактически находилась в стране нелегально. Ей сообщили, что она должна заплатить штраф в размере $25 за каждый просроченный день, в общей сложности около $4 000. Туристка стала кричать на офицера, хлестать его по лицу и отнимать свой паспорт. Нарушительница была задержана.

Британская туристка не признала себя виновной и заявила, что видео было отредактировано.

Суд признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам заключения.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.