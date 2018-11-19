На АвтоВАЗе готова к выпуску «нулевая» Lada Xray

Высокий хэтчбек в «нулевой» комплектации Lada Xray в скором времени появится в автосалонах. Ожидается, что цена автомобиля будет начинаться от 600 тыс. рублей, сообщает «Российская газета».

Ультрабюджетная версия Lada Xray оснащена двигателем объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил, имеет механическую коробку передач. Машина отличается отсутствием противотуманных фар и неокрашенными дверными ручками. «Нулевая» комплектация уже выпускается в семействе Lada Vesta. Минимальная цена на автомобиль составляет 594 900 рублей, отмечает сайт «Русская планета».

Ранее НСН сообщила, что в апреле нынешнего года новым руководителем «АвтоВАЗа» стал генеральный директор управляющего заводом концерна Renault в Румынии Ив Каракатзанис.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заметил, что прежний руководитель Бу Андерсон столкнулся со многими проблемами.

«Низкой культурой производства, абсолютно наплевательским отношением к качеству выпускаемой продукции, причём не по одному направлению, а по всем. И именно за счёт его личных качеств, ему удалось переломить этот тренд, правда, это делалось жёсткими методами: все, кто плохо работал, были уволены. Там были большие забастовки на эту тему, но мы сейчас видим, что Vesta, LADA XRAY — это уже автомобили, которые можно покупать. Они действительно хорошие, не сказать, что идеальные, но они не требуют доработки, как ранее выпускаемая линейка», — рассказал Шкуматов.

По словам эксперта, Ив Каракатзанис не очень знаком в России, он всё-таки больше известен по европейскому рынку.

«И я думаю, что российская специфика может стать для него сюрпризом», - заключил Шкуматов.