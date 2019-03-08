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На американских учениях в Германии Американцы бронетранспортеры получили «грим» под Т-72Б3

8 Марта 2019 в 16:43
На американских учениях в Германии Американцы бронетранспортеры получили «грим» под Т-72Б3
Танк Т-72БЗ Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

В Сеть попало видео хода учения войск США в Германии. Интересно, что на некоторых планах американские бронетранспортеры США M113 выступают в качестве российских танков Т-72Б3

Чтобы боевые машины США напоминали российскую технику, военным пришлось использовать «для грима» листовое железо, пластик и стекловолокно, пишет издание Popular Mechanics.

Т-72Б3 — средний и основной танк семейства Т-72. Эта модификация была разработана в качестве альтернативы Т-90А, напоминает РИА Новости.

Ранее стало известно, что иностранные эксперты ошиблись в оценке скорости полета гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», которая превзошла их ожидания. Об этом написал журналист Гернот Крампер в немецком журнале Stern.

Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с НСН оценил потенциальные цели «Циркона».

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