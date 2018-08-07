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На Аляске разбился самолет

7 Августа 2018 в 00:38
На Аляске разбился самолет

4 человека погибли, еще один пропал без вести в результате падения небольшого туристического самолета в штате Аляска, передает ТАСС.

Катастрофа произошла в районе горы Денали еще в субботу, однако спасатели обнаружили тела погибших только сейчас.

По предварительным данным, на борту находились пилот и четыре туриста из Польши. Из-за неблагоприятных погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

Денали — двуглавая гора на юге центральной части Аляски, высочайшая гора Северной Америки. Находится в центре национального парка Денали. С 1896 года до 28 августа 2015 года называлась Мак-Кинли, в честь 25-го президента Соединённых Штатов Америки. В начале XIX века называлась Большая гора и была высочайшей точкой Российской империи.

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