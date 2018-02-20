На Алтае пропал координатор «Тотального диктанта»

Организаторы «Тотального диктанта» призвали пять регионов России принять участие в акции. С такими словами на пресс-конференции в НСН выступила руководитель PR-службы проекта Ксения Эрдман.

«Призвать Карачаево-Черкессию, Ингушетию, Магаданский край, Алтай и Ненецкий автономный округ найти координатора, чтобы и там был «Тотальный диктант», чтобы мы могли говорить о том, что вся Россия его пишет», - отметила Эрдман.

В свою очередь, участники пресс-конференции, ведущие утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» Александр Бон и Игорь Паньков, которые примут участие в акции, удивились, что в этих регионах нет координатора.

«Координатор пропал на Алтае? Почему об этом никто не писал? Ладно бы в первых двух республиках» - заявили ведущие утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» Александр Бон и Игорь Паньков.

В свою очередь, Ксения Эрдман подчеркнула, что это является делом добровольным.

«У нас координатор на Алтае пропал с прошлого года. Это добровольная история, у людей меняется жизненная ситуация. Поэтому Алтай был всегда, но сейчас мы ищем координатора», - сказала Эрдман.

Напомним, ранее во время пресс-конференции в НСН была названа тема текстов для «Тотального диктанта». Писатель, автор текста «Тотального диктанта» Гузель Яхина рассказала, что написала текст о поволжских немцах.