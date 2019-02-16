На акции «желтых жилетов» в Париже полиция снова применила слезоточивый газ

Против агрессивных участников «желтых жилетов» в Париже полиция вынуждена была, как и в прошлые выходные, применить слезоточивый газ, сообщает ТАСС.

Протестующие начали бросать петарды в полицейских на набережной Корсики. Аналогичный инцидент произошел и на бульваре Сен- Жермен.

Стражи правопорядка применили газовые гранаты.

Также сообщается о нападении «желтых жилетов» на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.

В акции, которая стартовала с Елисейских полей, принимают участие сотни сторонников движения, отмечает Газета.ru.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в беседе с НСН сравнил историю с Макроном и «желтыми жилетами» с историей с Мадуро и протестующими в Венесуэле.