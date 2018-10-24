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На 82-м году жизни умер известный пародист и звукоимитатор

24 Октября 2018 в 13:25
На 82-м году жизни умер известный пародист и звукоимитатор
ФОТО: Юрий Григорьев/biographe.ru

Юморист Сергей Дроботенко на своей странице в Facebook сообщил о смерти известного пародиста и звукоимитатора Юрия Григорьева. Артист ушел из жизни на 82-м году жизни. Благодаря уникальной способности копировать разнообразные звуки, Григорьев получил прозвище «Человек-радиоприемник». В своем сообщении Дроботенко вспоминает об оглушительном успехе выступлений артиста. В частности юморист рассказывает о гастролях в столицу Вьетнама Ханое.

Юрий Григорьев уже долгие годы страдал от болезни Альцгеймера. Как рассказывает жена артиста, родные до последнего надеялись, что ему удастся пережить свой недуг, пишут Дни.ру.

Напомним, 2 октября в Москве на 80-м году жизни скончался Народный артист России Роман Карцев. В эфире НСН народный артист России, актёр театра «Современник» Валентин Гафт назвал покойного явлением в искусстве. Он также рассказал, какие удивительные качества сочетались в юмористе.
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