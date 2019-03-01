Мёртвую женщину в самолёте «Победы» пытались разбудить

Женщина умерла прямо на борту самолета авиакомпании «Победа», который прилетел в Санкт-Петербург из Махачкалы, сообщает «Интерфакс». Случилось это накануне. Выяснилось, что женщина мертва только после посадки в аэропорту аэропорт Пулково, когда салон покинули другие пассажиры.

Как отмечает «Свободная пресса» , экипаж сначала подумал, что пассажирка заснула. Стюардессы попытались разбудить её, однако оказалось, она уже не подавала признаков жизни.

Выяснилось, что 41-летняя женщина болела раком, она направлялась в Санкт-Петербург, чтобы пройти курс лечения.