Мёртвую женщину в самолёте «Победы» пытались разбудить

Женщина умерла прямо на борту самолета авиакомпании «Победа», который прилетел в Санкт-Петербург из Махачкалы, сообщает «Интерфакс». Случилось это накануне. Выяснилось, что женщина мертва только после посадки в аэропорту аэропорт Пулково, когда салон покинули другие пассажиры.
Как отмечает «Свободная пресса», экипаж сначала подумал, что пассажирка заснула. Стюардессы попытались разбудить её, однако оказалось, она уже не подавала признаков жизни.
Выяснилось, что 41-летняя женщина болела раком, она направлялась в Санкт-Петербург, чтобы пройти курс лечения.