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Мясников посвятил Глацких песню

14 Ноября 2018 в 20:57
Мясников посвятил Глацких песню

Участник проекта «Ваши пельмени» Вячеслав Мясников написал песню после скандального заявления директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких.

Композицию Мясников назвал «Песня про важную тетю», передает URA.ru.

Видео на YouTube за первые часы набрало несколько сотен лайков.


Напомним, Ольга Глацких в беседе с волонтёрами в администрации Кировграда заявила, что «государство вам ничего не должно», а должны родители, так как «государство их не просило вас рожать». Полная версия речи чиновницы доступна по ссылке на YouTube.

Как ранее сообщала НСН, официального подтверждения сохранения Глацких её должности после скандала пока нет. 

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