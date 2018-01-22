Мьянма хочет закупить российские Су-30

В Минобороны рассказали о желании Мьянмы купить шесть российских истребителей Су-30. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин. По его словам, дополнительный импульс сотрудничеству между странами дал визит главы военного ведомства России Сергея Шойгу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение НСН.

Как подчеркнул Александр Фомин, Су-30 может стать основным боевым истребителем Мьянмы.

«Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз», - отметил Фомин.

Стоит отметить, что все вопросы по контракту Минобороны готово решать на дружеской и договорной основе. В военном ведомстве также особо подчеркнули о том, что Су-30 удалось на практике доказать свои боевые качества самолёта мирового класса.