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«Мы проверим». Рогозин усомнился, что американцы были на Луне

24 Ноября 2018 в 13:21
«Мы проверим». Рогозин усомнился, что американцы были на Луне

«Роскосмос» и НАСА планируют совместную лунную миссию, в рамках которой уже проходит подготовка экипажей для работы в экстремальных условиях лунной орбиты. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Рогозин отметил, что ни одна страна не сможет в одиночку реализовать полет на Луну. Глава «Роскосмоса» в шутку пообещал проверить, были ли американцы на Луне.

«Они говорят, что были, мы проверим», — сказал глава «Роскосмоса».

При этом Рогозин подчеркнул, что космическая сфера сегодня является единственной, где российский «Роскосмос» сотрудничает с американским НАСА и Европейским космическим агентством, не испытывая никаких проблем, пишет «Интефакс».

Ранее космонавт, депутат Госдумы, Герой РФ Максим Сураев в эфире НСН заявил, что не удивлен выводу Дмитрия Рогозина из-под санкций. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства заявил, поездка Рогозина в США необходима для установления крепких рабочих отношений.

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