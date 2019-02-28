«Мы подумали». Трамп оставил все санкции против КНДР

Все санкции, введенные Вашингтоном в отношении Пхеньяна остаются в силе, несмотря на то, что КНДР просила их снять. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

По словам главы Белого дома, разногласия касались именно ограничительных мер. «Они готовы были провести ядерное разоружение в отдельных районах, но не всех, где нам хотелось, поэтому нам пришлось отказаться от их предложения», — цитирует Трампа RT . По словам президента США, стороны вернутся к разговору, но «есть определённое различие позиций». Он также ещё раз подчеркнул, что у КНДР есть огромный потенциал.

Американский лидер также объяснил, почему КНДР и США решили не подписывать итоговое соглашение на саммите в Ханое, отмечает Газета.ру .

«Мы подумали — я подумал и госсекретарь Помпео подумал, что не было бы хорошо что-то подписывать», — заявил Трамп. Он также подчеркнул, что даже без соглашения Ким Чен Ын пообещал не возобновлять испытания ракет. Президент США также назвал лидера КНДР «особенным человеком с особенным характером» с которым у него сложились «тесные взаимоотношения».

Как отмечает «Свободная пресса» , до этого Трамп на своей странице в Twitter назвал Ким Чен Ына своим другом и предрёк КНДР процветание.

Ранее в Белом доме заявили, что по итогам саммита в столице Вьетнама соглашение не было достигнуто, однако стороны ждут следующей встречи.