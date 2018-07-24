МВФ: Венесуэла разделит судьбу Зимбабве

Международный валютный фонд предрек Венесуэле такую кризисную экономическую ситуацию, которая сложилась в Германии в 1923 году и в Зимбабве в конце 2000-ых. Эксперты прогнозируют годовую инфляцию в Венесуэле до конца года до рекордного для латиноамериканских государств миллиона процентов.

Экономист МВФ Алехандро Вернер, которого цитирует «Свободная пресса», считает, что катастрофическое положение в экономике страны приведёт к росту миграционных поток из Венесуэлы в другие страны региона.

Напомним, по итогам 2017 года годовая инфляция в Венесуэле составила 2600%.