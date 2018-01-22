МВФ повысил прогноз глобального роста

Международный валютный фонд повысил прогноз глобального роста на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта до 3,9% за счет ускорения глобального роста, а также ожидаемого эффекта от изменений в налоговой политике США.

О пересмотре прогноза объявил в Давосе советник по экономике и директор по исследованиям МВФ Морис Обстфельд.

По оценкам Международного валютного фонда, рост мирового объема производства в 2017 году составил 3,7%, что на 0,1 процентных пункта больше, чем прогнозировалось осенью, и оказалось на 0,5 процентных пункта больше, чем в 2016 году. Отмечается ускорение роста также в Европе и Азии, сообщает Синьхуа.

Международный валютный фонд (IMF) — специализированное учреждение ООН, со штаб-квартирой в Вашингтоне. Объединяет 189 государств, а в его структурах работают 2500 человек из 133 стран. МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается набором условий и рекомендаций. В отличие от Всемирного банка, деятельность МВФ сосредоточена на относительно кратковременных макроэкономических кризисах. Всемирный банк предоставляет кредиты только бедным странам, МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств.



