МВФ озвучил условия выделения Украине очередного транша

Создание Антикоррупционного суда, приведение цен на газ к рыночному уровню, держивание инфляции, сохранение политики гибкого обменного курса и дальнейшее увеличение золотовалютных резервов. являются основными условиями выделения Украине очередного кредитного транша в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования МВФ. Об этом в Киеве заявил глава представительства фонда в Украине Йоста Люнгман, передает «Синьхуа».

К настоящему времени Украине уже выделено четырьмя траншами около 8,7 млрд долларов из этой суммы. Следующий транш министерство финансов надеется получить в мае.

В июне 2016 года глава Нацбанка Украины В. Гонтарева заявила, что за последние два года украинская экономика (включая банковский сектор) испытала самый глубокий за время независимости кризис. По итогам года, уже в 2016 году экономика Украины выросла приблизительно на 2%, также и в 2017 году.

По прогнозам всемирного банка в 2018 году ожидается рост экономики Украины на 3,5%.

Международный валютный фонд — специализированное учреждение ООН, со штаб-квартирой в Вашингтоне. Объединяет 189 государств, а в его структурах работают 2500 человек из 133 стран.

МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается набором условий и рекомендаций.



