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МВД расследует использование живого щита во Владимире для поимки нарушителя

10 Февраля 2019 в 19:09
МВД расследует использование живого щита во Владимире для поимки нарушителя

Во Владимир отправится комиссия Министерства внутренних дел России для расследования инцидента по организации сотрудниками ГИБДД живого щита из гражданских автомобилей для поимки нарушителя. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Комиссией будут всесторонне изучены все обстоятельства задержания 9 февраля водителя, неоднократно нарушившего правила дорожного движения на федеральной трассе М7 «Волга», проанализированы имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев, дана оценка действиям руководителей и сотрудников ДПС ГИБДД в экстренной ситуации», - заявила Волк.

Стало известно, что сотрудники ГИБДД во Владимире выставили гражданские автомобили как живот щит, чтобы задержать злостного автонарушителя. Четыре автомобиля повреждены. Однако, в региональном управлении автоинспекции данные не подтверждают.

По информации ТАСС, в социальных сетях появились ролики, по которым можно судить об использовании гражданских автомобилей для задержания нарушителя.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН признал несовершенство в работе российских автостраховщиков и рассказал о последствиях их ошибок.

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