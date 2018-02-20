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МВД признало украинцев главными распространителями синтетических наркотиков в РФ

20 Февраля 2018 в 15:42
МВД признало украинцев главными распространителями синтетических наркотиков в РФ

Граждане Украины на сегодняшний день стали главными распространителями синтетических наркотиков. С таким обвинением выступил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов во время выступления в Госдуме 20 февраля, сообщает «Газета.ру».

«У нас появилась новая страна, которая организует наркотрафик — это Украина, к сожалению. И применительно к России — граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков», - цитирует слова Зубова «Свободная Пресса».

Как подчеркнул замминистра, Украина распространяет наркотики не только в Россию, но и в Европу, пишут «Дни.ру».

Напомним, ранее стало известно о суде над двумя гражданами Украины из-за сбыта синтетических наркотиков.

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